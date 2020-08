Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor

PKK'lı teröristlerin 7 yıl önce 17 yaşındayken ailesinden kopardığı kızından habersiz geçen yılların acısını yaşayan Türkan Mutlu, üniversiteye gitmeye hazırlanırken kandırılarak dağa götürülen evladına kavuşabilmenin hayalini kuruyor - Anne Türkan Mutlu: - "Allah bilir benim çocuğumun önünü kestiler, ilaç verdiler. Nasıl götürdüler? Ben çocuğumu arıyorum. Sürekli haberleri izliyorum, 'belki bir yerden haber alırım' diye. Ben, 7 yıldır her gün, her saat, her dakika, her saniye bir umutla yaşıyorum" - "Ben şiddetten kaçan bir eştim. Bunu biliyordunuz (HDP) ama siz onlardan daha acımasız çıktınız. Şeyma'nın elinden kalemi aldınız, eline silah verdiniz"