Kızamık, kızamıkçık, kabakulak



KIZAMIK, ateş, döküntü, nezle, öksürük ile gözlerde ağrı ve kızarıklık yapan ciddi ve çok bulaşıcı bir viral hastalıktır. Kızamık bazen, zatürree gibi tehlikeli olabilir.

Hastalığa yakalanan 2000 çocuktan yaklaşık bir tanesinde beyin iltihabı görülmektedir. Etkilenen her on çocuktan birisi ölmekte ve dördünün beyninde kalıcı hasar olmaktadır.

Kızamık, hastanın öksürme ve aksırması sırasında çıkan zerrecikler aracılığıyla geçebilir.

Çocuklarda, kızamık hastalığından birkaç yıl sonra SSPE olarak adlandırılan ender bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Hızlı bir şekilde beyni tahrip eden SSPE, her zaman öldürücüdür.

Kızamıkçık, çocuklukta hafif hastalıktır. Ancak, ergenlik çağındaki gençleri ve yetişkinleri de etkileyebilir. Hastalık lenf bezlerinde şişme, eklem ağrısı ile yüzde ve boyunda iki üç gün süren döküntü yapar. Hasta her zaman hızla ve tam olarak iyileşir. Kızamıkçık, hasta olan kişinin öksürme ve aksırması sırasında çıkan zerreciklerle bulaşır.

Kızamıkçık, kadınların hamileliklerinin ilk 20 haftasında hastalığa yakalanmaları durumunda çok tehlikelidir.



Böyle bir durum, bebekte işitme ve görme ve kalple ilgili bozukluklara ve zihinsel özürlülüğe yolaçabilir.

Kadınların hamile kalmadan önce aşı olmaları ve hastalığın yayılmasını önlemek için bütün çocukların aşılaması ondan korunmak için şartır.

Kabakulak, ateş, başağrısı ve tükürük bezlerinin iltihaplanmasına sebep olur. Bazen beyin zarında iltihaplanmaya yol açar. Ancak, hastalığın kalıcı yan etkileri enderdir. Bu hastalık ayrıca kalıcı sağırlık da yapabilir.

Kabakulak da hastanın öksürme ve aksırması sırasında geçebilir.



Hastalığa yakalanan beş ergin ya da yetişkin erkekten yaklaşık birisinde erbezlerinde (testislerde) ağrılı iltihap ve şişlik görülmektedir. Bu durumdaki erkekler genellikle tamamen iyileşmekte, ancak bu komplikasyon ender olarak kısırlığa yol açabilmektedir.

Kızamıkçık için acil önlem hamilelikte

Doğurganlık yaşında olan hanımların hamilelik öncesi kızamıkçık kan testi yaptırmaları gerekir. Kan testi, başka bir MMR aşısının gerekip gerekmediğini gösterecektir. Bir diğer MMR aşısı yapılmasının gerekmesi halinde, aşının koruma sağladığından emin olmak için, aşının ardından bir kan testi daha yapılmalıdır. Hamile olan veya iki ay içinde hamile kalmayı planlayan kadınlara aşı yapılmamalıdır. Kadınların her hamilelikten önce, hastalıktan korunma düzeyinin halen yeterli olup olmadığının belirlenmesi için, kızamıkçık kan testi yaptırmaları önemlidir.

MUTLAKA AŞI.. AŞI.. AŞI..

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, bu hastalıklara karşı koruma sağlar. Bütün ülkeler bu yüzden aşı kampanyalarını büyük bir ciddiyetle yürütmektedir.

Kızamığın sebep olduğu ölümleri, SSPE gibi ağır hastalıkları, kızamıkçığa bağlı doğumdan anomalileri ve kabakulağa bağlı kısırlık ve menenjiti önler.

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşı uygulaması ile ABD ve gelişmiş batı ülkelerinde kızamık ve kızamığa bağlı SSPE gibi hastalıklar artık hiç görülmemektedir. Doğumdan kızamıkçık ve kabakulak da yok denecek kadar azalmıştır. Ülkemizde de aynı sonuca varmak üzereyiz..

İhmale gelmez

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, bütün sağlıklı çocuklara, ilk doz 12-15 ayda ve tekrarı 4-6 yaşta (veya ilköğretim 1. sınıfta) 2 doz şeklinde uygulanır.

Tek doz aşı, kızamığa karşı yeterli korunma sağlamaz.

Kızamığa karşı korunma oluşması için, 1 yaş sonrasında 2 doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının yapılması gereklidir.

İlk kızamık aşısı 9. ayda yapılmış olsa bile, 1 yaşından sonra ilave 2 doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının yapılması gerekir.

Kimlere yapılmaz?

Ateşli veya ateşsiz orta ve ağır hastalık durumlarında aşılama, iyileşene kadar ertelenir. Hafif hastalık [hafif ateş (koltuk altı 38ºC altında), üst solunum yolu enfeksiyonu, hafif ishal] engel değildir.

Kızamıkçık aşısı hamilelere yapılmaz. Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı yapılan kadınlar aşıdan sonra en az 3 ay hamile kalmamalıdır.

Aktif tüberkülozu, lösemisi, lenfoması olan çocuklara ya da immün sistemi bazı sebeplere bağlı baskılanmış kişilere yapılmaz.

Yumurtaya karşı ağır alerji (anaflaksi) öyküsü olanlara kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı dikkatli uygulanmalıdır. Jelatine ve neomisine karşı ciddi alerjik reaksiyon öyküsü olan çocuklara yapılmaz.