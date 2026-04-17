Kızamık ABD'yi sardı: Vakalar hızla artıyor
Sağlık

Kızamık ABD’yi sardı: Vakalar hızla artıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kızamık ABD’yi sardı: Vakalar hızla artıyor

ABD, hızla yayılan kızamık salgınıyla önemli bir enfeksiyon merkezi haline gelirken, artan vaka sayıları salgının ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi'ne (Cidrap) göre, Utah eyalet yetkilileri Çarşamba günü geçen yıl başlayan ve halen devam eden bir salgınla bağlantılı toplam 602 kızamık vakası bildirdi. Bunlardan 19'u yeni vaka olduğu vurgulandı. Kızamık vakaları daha çok çeşitli anaokulları ve ilkokullarda patlak verdi.

 

New York Times'ın haberine göre, enfekte olanların yaklaşık üçte biri, kusma ve ishalden kaynaklanan şiddetli dehidrasyon nedeniyle acil servislere gitmeyi gerektirecek kadar ciddi semptomlar yaşadı.

Toplam 602 vakadan 405'i bu yılın başından beri meydana geldi ve bunların 75'i sadece son üç haftada bildirildi. Şimdiye kadar 49 kişi hastaneye yatırılmak zorunda kaldı. Enfekte olanların önemli bir çoğunluğu, 513 kişi veya yüzde 85'i kızamığa karşı aşılanmamıştı.

Geçen yıl boyunca, Teksas ve Güney Carolina da dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde büyük kızamık salgınları görüldü.

Ancak, genellikle birbirine sıkı sıkıya bağlı dini topluluklarla ilişkilendirilen önceki birçok salgının aksine, Utah'taki yayılımın genel nüfus arasında daha geniş bir şekilde gerçekleştiği bildiriliyor.

Salgına rağmen yerel yöneticiler bu yılın başlarında ailelerin okul aşı zorunluluğundan muaf olmalarını kolaylaştıracak bir yasa tasarısı sundular.

Salgın, bir yıldan uzun bir süre önce Teksas'ta başladı ve o zamandan beri ülkenin çoğu eyaletine yayıldı. Vakaların çoğu çocuklarda görüldü ve bunların birçoğu kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmamıştı.

