Kız kardeşini rahatsız edene kurşun yağdırdı
Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi, tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Akmescit Mahallesi Karanlık Dede Sokak'ta Ö.K, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle Gökhan Y. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.K, tabancasıyla Gökhan Y'ye 3 el ateş etti. Gökhan Y, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, plakasını tespit ettiği ticari aracı ve şahsı kısa sürede yakaladı.