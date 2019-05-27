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Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi

- Türkiye Futbol Federasyonu ile Nike iş birliğinde düzenlenen futbol turnuvasına 30 kız futbolcu katıldı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:45
Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile spor giyim markası Nike'ın iş birliğinde düzenlenen Kadın Futbol Turnuvası'nda genç sporcular yeteneklerini sergiledi.

"Scoutium" uygulaması kullanıcıları tarafından değerlendirilen ve milli takım antrenörleri tarafından bin kız arasından seçilen 30 futbolcu, A Milli Kadın Takımı antrenörleri önünde çalışma yapma fırsatı yakaladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyonda genç sporcular, futbollarını hem teknik hem de fiziksel olarak nasıl bir üst seviyeye taşıyabilecekleri hakkında bilgi edindi. Kızlar, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörleri ile tanışıp, gelecekte onların yönetiminde sahaya çıkabilmek için performans gösterdi.

Etkinliğin sonunda futbolculardan Azra Ardos ve Selis Demirci, Fransa'da düzenlenecek uluslararası turnuvayı yerinde takip etme şansı yakaladı. Pınar Su Cılız ise Nike tarafından 1 senelik ürün desteği hakkı kazandı.


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:45
  1. A Milli Kadın Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Nike
  4. TFF
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

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