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Gündem Kız arkadaşını arayıp 'elveda' dedi! Asılı bulundu
Gündem

Kız arkadaşını arayıp 'elveda' dedi! Asılı bulundu

Yeniakit Publisher
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Kız arkadaşını arayıp 'elveda' dedi! Asılı bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu Hamade G. adlı kişi bir süredir sorunlar yaşadığı kız arkadaşını arayarak vedalaştıktan sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

Hunat Mahallesi Sema Sokak'ta yaşanan olayda kız arkadaşıyla sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Hamade G. (20) kız arkadaşını arayarak, yaşamına son vereceğini söyledi. İhbar üzerine Hamade G.'nin ikamet ettiği eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler Hamade G.'yi odasında asılı halde ölü buldu. İncelemelerin ardından Hamade G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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