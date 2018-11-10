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Kıymalı tepsi böreği

Kahvaltıda, beş çayında çayın yanına mis gibi börek tarifi. İşte kıymalı tepsi böreği…

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:07
Kıymalı tepsi böreği

MALZEMELER

4 su bardağı un
1.5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yumurtanın sarısı
1 su bardağı buğday nişastası
1 su bardağı eritilip ılınmış tereyağ
İç harcı için
250 gr orta yağlı kıyma
30 gr tereyağ
2 patates (haşlanmış)
2 soğan
1 demet maydanoz
Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Hamur için unu hamur yoğurma kabına eleyin. Su ve tuz ekleyip orta sertlikte bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan yarım yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp bir tepsiye aktarın. Üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin. Hamurlardan bir tanesini alıp un serpilmiş tezgahın üzerinde 40 santim çapında yufkalar açın. Açtığınız her yufkayı temiz bir sofra bezinin üzerine ayrı ayrı serin. İç harç için tereyağı eritip kıyılmış soğanı kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekine kadar kavurun. Haşlanıp rendelenmiş patatesi ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydanoz ekleyip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Tereyağ ile yağlanmış tepsiye yufkalardan bir tanesini (yufka büyük geldiyse kenarlarından içe doğru buruşturarak tepsiye yerleştirin) serin. Üzerine tereyağı gezdirerek döküp fırça yardımıyla yayın. Yufkaların yarısı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Orta katına hazırladığınız kıymalı karışımdan yayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde (araları yağlanmak suretiyle) hazırlayın. En üstteki yufkanın üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 40 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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