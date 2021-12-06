Kıymalı makarna tarifi nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Kıymalı makarna nasıl yapılır?

Malzemeler

1/2 (yarım) Paket Makarna

250 Gr. Kıyma

1 Adet (mandalina kadar) Kuru Soğan

2 Diş Sarımsak

1 Adet Sivribiber yada Köy Biberi

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

5 Yemek Kaşığı Zeytinyağ

1 Çay Bardağı (makarnayı haşladığınız) Su

15-20 Dal Maydanoz

Tuz - Karabiber

Hazırlanışı

Makarnayı, kaynamakta olan bol tuzlu suya ekleyin ve 8-10 dk. haşlayın. Makarna haşlanırken siz sosu hazırlayın.

Bir tavaya, zeytinyağını koyup, ısıtın. Sarımsağın birini kabuğunu soymadan, hafifçe çıtlatın. Isınmış yağa atıp, sürekli çevirerek kızartın. Kabuğu turuncu olunca, sarımsağı yağdan çıkartın. Sarımsak yağa aromasını bırakıyor, bu şekilde.

Sarımsak aromalı yağa minik minik yemeklik doğradığınız soğan ve biberi ekleyin. Sürekli karıştırarak, soğanlar şeffaflaşıp, sararıncaya kadar kavurun.

Kıymayı ekleyin ve 4-5 dk. daha karıştırarak kavurun.

Kıyma pişince, salçaları ekleyin ve 1 dk. kadar daha kavurun. Diğer sarımsağı, ince ince dilimleyip karışıma ekleyin.

Makarnanın haşlandığı sudan bir çay bardağı alıp, kıymalı karışıma ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin, 1 dk. kadar pişirip, ateşi kapatın.

Minik minik kıydığınız maydanozları ekleyip, karıştırın.

Makarnayı süzün ama sudan geçirmeyin.

Süzülen makarnayı, sosa ekleyip, karıştırın ve sıcak servis yapın.

Size diğer önerimiz ise;

Fırında kıymalı makarna tarifi

Malzemeler

Yarım paket fırın makarna

İç harcı için:

400 gr kıyma

1 orta boy soğan

1 büyük boy domatesin rendesi

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 sivri biber

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Kimyon

Beşamel sos için:

3, 5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

İlk olarak iç harcımızı hazırlayalım.

Soğanlar küp küp doğrayalım.

Tavaya sıvı yağ koyup soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler ekleyip kavuralım.

Soğan ve biber yumuşayınca kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edelim.

Domates rendesi, salça, tuz ve baharatlar ekleyelim, ve 2- 3 dakika daha kavurup ocaktan alalım.

Makarnayı tarifine göre haşlayalım

Makarna haşlanırken beşamel sosu hazırlayalım.

Sos için tencereye 3 kaşık tereyağ koyup eritelim.

Un ekleyip karıştırarak kavuralım.

3. 5 su bardağı sütü ekleyip sürekli karıştıralım.

Kaynamaya gelince tuz ve karabiber ekleyip 1-2 dakika daha ocakta bekletildikten sonra ocaktan alalım.

Orta boy borcama haşlanan makarnanın yarısı yayalım.

Beşamel sosun yarısı makarnaların üzerine gezdirelim.

Kıymalı harçtan makarnanın üzerine eşit şekilde yayalım.

Kalan makarnayı kıymalı harcın üzerine ekleyip yayalım.

Kalan beşamel sosu makarnanın üzerine eşit şekilde gezdirelim.

Üzerine rendelediğimiz kaşar peynirini serpelim.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.