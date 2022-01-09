Kıymalı kabak dolması tarifi | Kıymalı kabak dolması nasıl yapılır gerekli malzemeler neler?
Kıymalı kabak dolması yapılışı | Akşam yemeğinde leziz ve pratik bir tarif arayanlar “Kolay kabak dolması nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kıymalı kabak nasıl yapılır? Kıymalı kabak dolması gerekli malzemeler
Kabak dolması tarifi | Denenmiş tam ölçülü bir dolma tarifi arıyorsanız; işte kıymalı kabak dolma tarifi….
Kıymalı kabak dolması tarifi
Malzemeler:
- 250 gram kıyma
- 1 kilo kabak
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 adet büyük boy soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Kuru nane
- Tuz
- Karabiber
- Taze dereotu
Sos için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Sıcak su
Kıymalı kabak dolması nasıl yapılır gerekli malzemeler neler?
Öncelikle kabakları temizleyerek işe başlayın.
Kabakları yıkayıp ikiye bölün.
Kabakların dışını kabak soyucuyla temizleyip içlerini oyun.
Bir kaseye kıyma, pirinç, küp küp doğradığınız soğan, salça ve baharatları alıp karıştırın.
Kabakların içini harçla doldurun.
Doldurduğunuz kabakları tencereye dizin.
Bir kasede sıcak su, salça, tuz ve yağı karıştırın.
Su sosu kabakların üzerine gezdirin.
Ocağın altını yüksek ısıda açın.
Su kaynayınca ocağın altını kısın ve dolmayı ağır ağır pişirin.
Kabaklar ve pirinç yumuşadığında dolmanız pişmiş demektir.
Dolmayı ikram ederken taze yeşilliklerle süsleyebilirsiniz. Ayrıca bu leziz dolmanın yanına yoğurt servis etmeyi ihmal etmeyin.
Afiyet olsun.