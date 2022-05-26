Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma Dizisi Oyuncuları ve karakterleri...

Kıyma dizisi oyuncuları ve karekterleri sorgulanıyor. Yeni dizi Kıyma 24 Mayıs’ta yayın hayatına başladı. İşte merakla beklenen Kıyma dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen detaylar...

Kıyma dizisi konusu nedir?

Dijital platformda yayınlanmaya başlayan Kıyma dizisi hakkında bilgiler izleyici tarafından merak konusu oldu. Adana'dan büyük hayallerle İstanbul'a gelen üç arkadaş yeni bir mahallede temiz bir başlangıç yapmak ister. Ancak bela yakalarını bırakmaz. Projenin türü ise yerli aksiyon, macera ve polisiye olacak.

Sıfır Bir Adana ve Sokağın Çocukları yapımlarından tanıdık isimlerin de yer aldığı Kıyma dizisi oyuncu kadrosunda Emrullah Sürmeli (Baran), Cengizhan Yurdutek (Poyraz), Mustafa Yılmaz (Reşat), İrfan Ballı (Tufan), Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) bulunuyor.