Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma Dizisi Oyuncuları ve karakterleri...
Televizyon dizileri yavaş yavaş dönem sonu finali yapmaya hazırlanırken, yaz döneminde yayınlanacak dizi ve filmlerde şimdiden merak konusu. İzleyiciler Dijital platformlarda yayınlanan yeni dizileri de araştırıyor. Kıyma Dizisi 1. sezon yayını başladı. Kıyma dizisi konusu ve oyunları internet ortamında araştırılıyor. Peki Kıyma Dizisi Konusu nedir? Kıyma Dizisi Oyuncuları ve karakterleri...
Kıyma dizisi oyuncuları ve karekterleri sorgulanıyor. Yeni dizi Kıyma 24 Mayıs’ta yayın hayatına başladı. İşte merakla beklenen Kıyma dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen detaylar...
Kıyma dizisi konusu nedir?
Dijital platformda yayınlanmaya başlayan Kıyma dizisi hakkında bilgiler izleyici tarafından merak konusu oldu. Adana'dan büyük hayallerle İstanbul'a gelen üç arkadaş yeni bir mahallede temiz bir başlangıç yapmak ister. Ancak bela yakalarını bırakmaz. Projenin türü ise yerli aksiyon, macera ve polisiye olacak.
Sıfır Bir Adana ve Sokağın Çocukları yapımlarından tanıdık isimlerin de yer aldığı Kıyma dizisi oyuncu kadrosunda Emrullah Sürmeli (Baran), Cengizhan Yurdutek (Poyraz), Mustafa Yılmaz (Reşat), İrfan Ballı (Tufan), Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) bulunuyor.