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Kadın - Aile Kıyır poğaça tarifi
Kadın - Aile

Kıyır poğaça tarifi

ster kahvaltıda ister çay saatinde, kısacası günün her öğününde afiyetle yiyebileceğiniz bir poğaça tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:03:00 - 2021-12-05 10:07:39
Kıyır poğaça tarifi

Türkiye'nin her yerinde birbirinden lezzetli birçok hamur işi yemeği var. Ama hamur işlerinin şahı poğaça, kuşkusuz ki birçok kişinin favorisi.

Tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi

Hamur yapımı için malzemeler:

  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 2 su bardağı un
  • 2.5 su bardağı mısır unu
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet yumurtanın beyazı
  • 3 yemek kaşığı yoğurt 
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1.5 çay kaşığı tuz

İç harcı için malzemeler:

  • 100 gram zeytin ezmesi
  • Üzeri için malzemeler:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı

Hamur tarifi:

Derin bir kaseye 1 yumurta, 1 yumurtanın beyazı, yoğurt, un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını koyun. Tüm malzemeleri ele yapışmayacak hale gelene kadar iyice yoğurun. Yoğurduğunuz bu yumuşak hamurdan 10 adet olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın.

İç harcını ekleyin: Yuvarlamış olduğunuz hamur parçalarına elinizle güzelce bastırın. Ortasına yeteri kadar zeytin ezmesi ekleyerek hamuru dikkatli bir şekilde kapatın. Kapattıktan sonra hamurlara yuvarlak bir şekil verin.

Pişirmek için: Hazırladığınız yuvarlak hamurları pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine birbirine yapışmayacak şekilde dizin. Bir yumurtanın sarısını beyazından ayırarak bir kaseye alın ve karıştırın. Her bir hamur parçasının üzerine hazırlamış olduğunuz yumurta sarısını mutfak fırçası yardımıyla sürün. Yumurta sarısı sürdüğünüz poğaçaların üzerine mısır unu ve çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtmış olduğunuz 185 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin. Pişme aşamasında poğaçaları ara sıra mutlaka kontrol edin. Afiyet olsun.

 

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