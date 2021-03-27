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Kadın - Aile Kıyır kıyır kandil simidi tarifi
Kadın - Aile

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Kandil simidi tarifi | Kandil günü evinizi mis gibi kokularla doldurup, sevdiklerinizle paylaşmak için leziz kandil simitleri yapabilirsiniz. Peki, tam ölçülü kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-03-27 10:03:00 -
Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Kandil günleri ikramsız geçmez. Mübarek gececi idrak ederken eşe, dosta leziz simitler ikram edebilirsiniz. Peki, kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi tarifi

Malzemeler:

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı mahlep
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • Susam

Kandil simidi nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.

Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.

Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.

Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.

Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.

Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.

Hayırlı kandiller…

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