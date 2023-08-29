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Gündem Kıyım partisi CHP! Zeytin ağaçlarını böyle yok ettiler
Gündem

Kıyım partisi CHP! Zeytin ağaçlarını böyle yok ettiler

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:15:00 -
Kıyım partisi CHP! Zeytin ağaçlarını böyle yok ettiler

CHP’li Gömeç Belediyesi, villa yapmak için binlerce yıllık zeytin ağaçlarının kıyımına göz yumuyor. Gömeç’in Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top, tüm çabalarına rağmen her defasında mağlup olmaktan yıldığını belirtti.

CHP'li Belediye başkanları söz konusu çam ormanları, zeytin ağaçları olduğunda nerede olursa olsun işlerini güçlerini bırakıp soluğu orada alıyor fakat aynı başkanları kendi bölgelerinde yaşananlara duyarsız kalıp ağaç katliamına göz yumuyor. Böyle bir olay Balıkesir Gömeç'te de yaşanıyor.

VEKİLLERİN VİLLALARI VAR

Keremköy Mahallesi'nde dünyanın en kaliteli zeytinyağının çıkarıldığı bölgede, her yıl binlerce zeytin ağacının yok edilerek beton blokların yükselmesine Keremköy Muhtarı ile köy sakinleri isyan etti. CHP'li Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam göreve geldiği 4 yıldan buyana heryer şantiyeye dönmüş durumda.

Keremköy sakinleri lüks sitelerde, CHP'li milletvekilleriyle, partinin üst düzey isimlerinin de yerlerinin bulunduğunu, ayrıca bir televizyon kanalında yayınlanan komedi programındaki oyuncuların arazi alarak bir site yaptırdıklarını iddia etti.

Gövdelerinden ayrılmış bir şekilde sanki budama yapılmış gibi bir görünüm verilen zeytinlikte zemin etüt makinesinin bulunması ise her şeyi ortaya döküyor. CHP'li belediye tarafından verilen ruhsat ve izinler sonucunda Keremköy'de bir kaç yıl içerisinde yüzlerce lüks villalardan oluşan siteler yükselmeye başladı. Doğru düzgün kanalizasyon ve alt yapı çalışması yapılmadan dikilen villaların kıyı şeridini de sınırları içine almasıyla vatandaşların bu sahillerden denize girebilmelerinin de önünün kapatıldığı savunuluyor.

Gömeç'in Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top tüm çabalarına rağmen her defasında mağlup olmaktan yıldığını belirtip, "Ağaçları önce budamış gibi görünüme sokuyorlar. Oysa ağaçlar katlediliyor" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, "Belediye başkanı yaşananlara sessiz kalıyor, çünkü inşaatlara izin veren kendisi, kıyımın sorumlusu kendisidir. Başkan çıkıp etrafına bir baksa binlerce dönüm zeytinliğin yok olduğunu gerecek" diye konuştu.

BU NE ÇELİŞKİ!

CHP'Lİ Belediye binasında boy gösteren afiş ise, 'Bu ne yaman çelişki' dedirtiyor. Belediye başkanı sanki zeytin ağaçları kendi bölgesinde kesilmiyormuş gibi, "Zeytinime Dokunma" yazan afişi binasının en tepesine astırdı.

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Yorumlar

Muro

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, AKP'li siyasetçileri eleştirirken "Sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi" dedi.

Boşnak

Yalancıdır cehape,kandırır cehape,yüzüne bakar uydurur utanmaz cehape.memlekete gram faydası yok dolandırıcı cehape
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