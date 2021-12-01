  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı
Aktüel

Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 21:14:00 -
Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı

Kırklareli-Vize'de Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı.

Jandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret net 2022 asgari ücret brüt
Ekonomi

2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret net 2022 asgari ücret brüt

Asgari ücret net ne kadar 2022 | Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği süreç başladı. Asgari ücret toplantısının ilki gerçekleştiril..
Mısırlı isimden Türkiye'ye kritik Kuruluş Osman çağrısı
Medya

Mısırlı isimden Türkiye'ye kritik Kuruluş Osman çağrısı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Kuruluş Osman ve diğer tarihi dönem dizilerinin farklı dil seçeneklerinde yayınlanması gerektiğini ve bunun T..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmenlere müjde verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay