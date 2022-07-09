Kıyık kıyır kolay baklava tarifi | Bayram için şipşak baklava nasıl yapılır?
Kolay baklava nasıl yapılır? Leziz ve kolay bir baklava tarifi arayanlar 'Baklava nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, baklava nasıl yapılır? Tam ölçülü baklava nasıl yapılır? Milföy hamurundan kolay baklava tarifi:
Bayramların olmazsa olmaz ikramlarındandır baklavalar…. Leziz ve kolay bir baklava hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz… İşte, kolay baklava tarifi:
Kıyık kıyır kolay baklava tarifi
Malzemeler:
- 4 yaprak milföy hamuru
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 100 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı ceviz
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
Bayram için şipşak baklava nasıl yapılır?
Tatlıyı hazırlamak için işe şerbet ile başlamanız gerekiyor.
Şerbet için şeker ve suyu tencereye alın. Arzu ederseniz şekeri azaltabilirsiniz. Şerbet kıvam alınca limonu ekleyip 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.
Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp 10 dakika kadar çözülmesini bekleyin.
2 yaprak milföyü yan yana bir miktar nişasta ile açın.
Hamuru tepsiye alın ve içerisine cevizi serpin.
Kala iki yaprağı da birlikte açıp tepsinin üzerindeki hamurun üzerine yerleştirin.
Hamuru dilimleyin ve tereyağı-sıvı yağ karışımını gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
Kızaran milföyü fırından çıkarın.
İlk sıcağı çıkınca şerbeti baklavanın üzerine gezdirin.
3-4 saat boyunca tatlıyı şerbeti çekmesini bekleyin.
Afiyet olsun.