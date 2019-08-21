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Kıyı ve koylara yapılaşma ayarı

Kıyı ve koy talanına neşter vuruluyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bin 611 konut ile 4 otel inşaatının durdurulduğunu açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Kıyı ve koylara yapılaşma ayarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli her adımı atıyor. Bakan Murat Kurum, bu adımları yerinde takip ediyor. Son olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde incelemelerde bulunan Kurum, kıyıların ve koyların betonlaşmaya karşı koruma altına alındığını ifade etti.

Betonlaşmaya geçit yok

Kaçak yapı adedini geriye çekmek için denetimlerin arttırıldığını vurgulayan Kurum’un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

-Kontrollerimizi yaptık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

-Ne yazık ki ülkemizde 20 bini aşkın kaçak yapı var. Bu yapıların 7 bin 200’ü sahil kesimlerde bulunuyor ve 3 bin 260’ı da Muğla ilimizde.

-Denetimler 100’ü aşkın teknik elemanımız tarafından başarıyla tamamlandı.

-8 projede toplam bin 611 konut, 4 otel inşaatı imara ve ruhsata aykırılıklar nedeniyle durduruldu. 

-Bodrum Yalıkavak’ta 75 villa ruhsata aykırılıklardan dolayı mühürlendi. Aynı bölgede 90 otel 330 konut, Gölköy’de 116 konut inşaatı durduruldu. Yine Yalıkavak’ta 350 konut ve otel inşaatı, Göktürkbükü’nde 50 konut ile otel inşaatı, Gümbet’te 131 konut, Yalıçiftlik’te 450 villa ve otel mühürlendi.

Yanan ormanlar imara açılmayacak

-Muğla genelinde balık çiftlikleriyle alakalı denetimler devam ediyor.

-Biz tetikte olacağız ve ülke genelinde korunan alan miktarını yüzde 17’ye taşıyacağız. Bu konuda başarılı olacağımızdan eminiz.

-Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu değil.

-Yeşil alan miktarını 7 metrekareden, 15 metrekareye çıkaracak çalışmalar yapıyoruz.

-Ayderimizi, Saldamızı daha iyi hale getirerek gelecek nesillere aktaracağız.

-463 adet mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsü olduk. Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık, sıfır atık mavi projesiyle artık çöplerimizi dönüştürüyoruz.

Denizler temizleniyor

-Sıfır atık mavi ile kıyısı denize olan şehir ve ilçelerimizde deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz.

-Plastik poşet uygulamamız iyi gidiyor. Poşet kullanımında yüzde 80’e yakın azalma oldu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
  1. Muğla
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Bakan Murat Kurum
  4. Kaçak yapı
  5. Bodrum Yalıkavak
  6. Emine Erdoğan
  7. Sıfır atık
  8. Plastik poşet
  9. Poşet kullanımı

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