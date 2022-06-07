Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti! Hamile olduğuna inandırıp mizansen doğum yaptı

Mükremin Gezgin adlı eşcinsel sapkın, TikTok'taki sosyal medya kullanıcılarına hamile olduğunu inandırıp, geniş bir takipçi kitlesi edindi. Gezgin, bugün yaptığı paylaşımında ise adı bilinmeyen bir hastanede ameliyat mizanseni hazırlayıp, doğum yaptığını duyurdu. Akıllara durgunluk veren rezil olay, TikTok'ta Gezgin'in takipçilerinin zeka seviyesini ortaya koyarken, hastanenin böyle ahlaksız bir oyuna nasıl alet olduğu ise merak konusu oldu.