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Gündem Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti! Hamile olduğuna inandırıp mizansen doğum yaptı
Gündem

Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti! Hamile olduğuna inandırıp mizansen doğum yaptı

Mükremin Gezgin adlı eşcinsel sapkın, TikTok'taki sosyal medya kullanıcılarına hamile olduğunu inandırıp, geniş bir takipçi kitlesi edindi. Gezgin, bugün yaptığı paylaşımında ise adı bilinmeyen bir hastanede ameliyat mizanseni hazırlayıp, doğum yaptığını duyurdu. Akıllara durgunluk veren rezil olay, TikTok'ta Gezgin'in takipçilerinin zeka seviyesini ortaya koyarken, hastanenin böyle ahlaksız bir oyuna nasıl alet olduğu ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 22:27:00 - 2022-06-07 23:08:20
Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti! Hamile olduğuna inandırıp mizansen doğum yaptı

 Yeniakit.com.tr 

Eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin akıllara durgunluk veren bir rezalete imza attı.

Gezgin, takma hamile karınlığı ile kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırdı. Aylarca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemleri paylaşan sapkın Gezgin, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Gezgin bugünse zeka seviyesi yerlerde sürünen hayranlarını doğum yaptığına inandırdı.

Hastanede doğuma girmiş gibi mizansen hazırlayan Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

Onedio adlı müstehcen site de, haberi servis ederken, eşcinsel sapkın Gezgin'in gerçekten doğum yaptığı algısını oluşturdu.

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