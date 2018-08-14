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Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara dikkat edin!

Kıyafetlerinizi ütülerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte ütü yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar...

14 Ağustos 2018 Salı 18:23
Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara dikkat edin!

Ütü yaparken, kıyafetlerinizin kumaşına göre ütü ısısını ayarlayın. Ütünün ısı ayarı kumaşın kaldırabileceği ısı ayarından fazla olduğu takdirde kıyafetleriniz zarar görür. Kıyafetlerinizin hangi ısı ayarında ütülenmesi gerektiğini etiketlerine bakarak öğrenebilirsiniz. Karışık dokulu kıyafetlerinizi ütülerken, ütünün ısı sıcaklığını kıyafetinizde en çok hakim olan dokuyu göz önünde bulundurarak ayarlayın.

Kıyafetleriniz yıpranmasında giysilerinizi ütüleme şekliniz de büyük önem taşıyor. Kıyafetlerinizi ortadan dışa doğru ütüleyin.

Ütü yaparken giysilerinizin yıpranmaması için, buhar kullanımına dikkat etmelisiniz. Kıyafetlerinizi ütülerken ütüyü kuvvetlice bastırmanıza gerek yok. Kıyafetlerinizin üstüne uyguladığınız fazla kuvvet, giysileriniz yıpranmasına yol açar.

İpekli giysilerinizi hafif nemliyken, giysinizin tersini çevirip öyle ütüleyin. Düz tarafından ütülenen ipekli kumaşların üzerinde leke oluşabilir.

Sentetik kumaşlı giysilerinizin parlamasını ve yıpranmasını önlemek için ütülerken üzerine temiz bir tülbent örtmekte fayda var.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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