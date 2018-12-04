Kıyafetlerdeki parfüm lekesi nasıl çıkar?

Kadınların ve erkeklerin vazgeçilmezi olan parfümler günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kozmetik ürünlerdendir. Ancak kıyafetlerimiz üzerine sıktığımızda pek de hoş görünmeyen lekeler bırakırlar. Bu lekelerin bir sebebi içeriğindeki alkoldür. Ancak en önemli sebebi parfümü yakından sıkmaktır. Bu lekeleri önlemek için parfümü en az 20 cm ileriden sıkmak gerekir. Yinede bu lekelere maruz kalıyorsak yapmamız gereken ne diye merak ediyorsanız burada aradığınız cevabı bulabilirsiniz.

Özellikle deri gibi yüzeylerde kendini gösteren bu lekeleri çıkarmak için alkollü ürünlerden yararlanmakta fayda vardır.

Deri montta bu lekelere sıklıkla rastlarız. Bunu sebebi derinin diğer kumaşlar kadar gözenekli yapıda olmamasıdır. Derinin gözenekleri emici olmadığından bu lekeleri yüzeyinde tutarak hoş olmayan görüntülere sebep olur.

KULLANILACAK MALZEMELER

Bu lekeleri ne yaparsak yapalım önleyemiyorsak o halde çözüm yollarına başvurmalıyız. Kazaktaki veya elbisedeki bu izleri yok etmek için kumaşın cinsine göre yöntemler geliştirmeliyiz. Öncelikle yapmamız gereken kumaştan bu izleri çıkarmak için kumaşı su ile iyice ıslatmaktır. Bu işlem parfüm bileşenlerini yüzeyden uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır. Yağlı yapıdaki parfümler için uygulayacağımız yöntemler biraz daha farklıdır. Burada daha güçlü çözücülere ihtiyaç duyarız.

Bu lekeler deri ve benzeri yüzeylerden su ve alkol ile kolaylıkla çıkarılabilir. Ancak yağlı yapıdaki parfümler için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Lekeyi çıkarmak için ön yıkama işlemini dikkatli yapmakta fayda vardır. Ayrıca eğer yağlı yapıda bir parfüm lekesi ile mücadele ediyorsanız burada su ve bulaşık deterjanı ile oluşturacağınız bir solüsyondan yararlanmanız gerekecektir.

BULAŞIK DETERJANI

Bu lekeler için uygulayabileceğiniz ve kumaşa zarar vermeden sonuç alabileceğiniz yöntem bulaşık deterjanıdır. Bulaşık deterjanı ve ılık su ile hazırlayacağınız bir karışımı kumaşa tampon hareketlerle uygulamanız olumlu sonuç almanızı sağlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken lekeyi ovarak veya çitileyerek çıkarmaya çalışmamanızdır. Bu lekeyi oluşturan moleküllerin kumaşa derinlemesine işlemesine sebep olur.

BEYAZ SİRKE

Özellikle ağır aromalı parfüm lekelerini çıkarmada en etkili yöntemlerden biri beyaz sirkedir. Asidik yapısı ile kumaşa derinlemesine nüfuz eder ve lekeyi oluşturan partikülleri etkisiz hale getirir. Bu yöntemi uygulamadan önce ılık su ile kumaşı ön yıkamadan geçirmeni etkisini arttıracaktır. Geriye sadece leke üzerine beyaz sirke damlatmak ve bir süre beklettikten sonra yıkama talimatlarına göre yıkamak kalır.

HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit akrilik ve pamuklu kumaşlarda oldukça etkili bir yöntemdir. Parfüm lekeleri üzerine uyguladığınızda kesin sonuç alacağınızdan emin olabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yünlü kumaşlara uygulamanızdır. Ayrıca ipekli kumaşlar için de pek tavsiye edilmez. Tampon hareketler ile uygulamalı ve bir süre beklettikten sonra kumaşı yıkamalısınız.