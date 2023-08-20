Kıyafetler yıkandıktan sonra temiz kokmuyor mu? Ne yapardınız sorusuna yanıtlar! İnsanlar bilsin

Bu konuyu merak ettiyseniz demek ki sizin de çamaşırlarınız yıkandığı halde temiz kokmuyor. Kıyafetlerinizi temizlemenin ve elbiselerinizin yeniden bembeyaz olmasının basit ve kolay bir yolunu öğreneceksiniz! Her ne kadar güzel kokulu bir yumuşatıcı, deterjan kullanmış olsanız da yıkama programı sonunda nemli ortamda kalan ıslak çamaşırlar bakterilere kucak açar ve kötü kokarlar. En pahalı ve kaliteli çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısını alsanız da zaman zaman yeni yıkanmış çamaşırlarınızın kötü koktuğunu fark edenler işte cevaplar...

Bu yöntemler ile beyaz kıyafetleri temizlemek ve inatçı lekeleri çıkarmak için en etkili yollardır:

Karbonat ile Çamaşır Temizliği

4 litre suya bir bardak karbonat ekleyin ve birkaç dakika bu sıvı içinde kıyafetleri ıslatın. Daha sonra, giysilerin doğal renklerini yeniden kazanmaya başladığını göreceksiniz.

Aspirin ile Bembeyaz Çamaşırlar

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Komşum, kıyafetlerimin beyaz rengini koruyamadığım ve lekelerden kurtulamadığım konusundaki şikâyetlerimden sonra bana oldukça önemli bir ipucu verdi.

Bir kase suya 6 adet ezilmiş aspirin ekleyin. Daha sonra, giysileri karışımda 30 dakika bekletin ve sonra genellikle kullandığınız deterjanla yıkayın. Bu, tüm lekeleri temizleyecek ve kıyafetlerinizi tekrar inci gibi bembeyaz yapacaktır.

Sirke ve Limon ile Leke Temizliği ve Taze Kokular

Kıyafetleri çamaşır makinesinde bir miktar sirke ve limon suyuyla yıkayın ve kıyafetlerinizin lekesiz, beyaz olduğunu ve taze kokmaya başladığını göreceksiniz.