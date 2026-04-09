SON DAKİKA
İran’ın başına kimi getireceklerdi? İşte savaşın taşlarını döşeyen sır görüşmeler Pezeşkiyan’dan Siyonist rejime muhtıra: Lübnan’ı savunmaktan vazgeçmeyiz Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor ‘Sadece mezara kadar gidecek dileklerdir’ İran'dan haydut ABD'ye kırmızı ışık Çıktığı programda neler söylediği ortaya çıktı! Yusuf Güney’e yasaklı madde gözaltısı Böyle mizah zırvalığı yerin dibine batsın: Kadın soytarıdan ecdada hakaret! TBMM Başkanı Kurtulmuş ara seçim tartışmalarına noktayı koydu: Şartlar oluşursa… Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Şahin Biba 61 oyla başkanlık koltuğuna oturdu Aynısını Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Şirin Payzın da yaptı! PKK’nın Yalçın Küçük mesajında suç itirafı Al parayı ver bağımsızlığı IMF silkelenecek ülke buldu
“Kıvırcık marullar koyunlara yem edildi” denilmişti! Bakanlıktan fotoğraflı yanıt geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık iddialara fotoğraflı yanıt verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bahse konu videonun çekildiği arazinin, Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde, bir üretici tarafından işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan incelemede, üreticimiz, ürününü henüz tarladayken satmıştır. Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat ederek pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmemiştir. Tarla sahibi üreticimiz, bir sonraki üretim sezonu için fotoğraflarda da yer aldığı gibi tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir. Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır. Söz konusu üreticimiz, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an söz konusu arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir."

Açıklamada, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, tarımsal üretim süreçlerindeki olağan hasat artığı ve ürün değişimi işlemlerinin manipüle edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerin her daim yanında olduklarının belirtildiği açıklamada, "Dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassasiyetle yaklaştığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama: Meralar yasaklanmadı
Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama: Meralar yasaklanmadı

Tarım

Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama: Meralar yasaklanmadı

Duyarlı

Kim nimeti inkar edip kötü algı yaparak devleti karalıyor ve açlık numarası yapıyorsa Allah doyurmasın. Kim nimeti inkar etmeyip helalinden çalışıyorsa Allah daha çok versin. Malını bereketlendirsin. Bol kazançlar nasip etsin.

askan

kızıl kızıl yalanlar bitmez bunların fitnesi sedef kabaş ablaları iyi öğretmiş bunlara
