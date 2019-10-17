Son yıllarda ülkemizde yetiştirilmeye başlanan ve fiyatları 20 sene önceye göre daha alt seviyelerde bulunan kivi sağlık için önemli meyvelerdendir. Peki, kivinin faydaları ve zararları nedir?

Kivinin faydaları ve zararları nedir?

Yapılan bilimsel çalışmalarda C vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olan kivinin akciğer hastalıklarının tedavisinde önemli ol oynadığı ortaya konuldu. Aynı araştırmada düzenli olarak meyve tüketenlerde akciğer hastalıklarının daha az yaşandığı verisine ulaşıldı.

Kivi iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle düzenli tüketiminde kivi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

C vitamini yönünden zengin olan kivi bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde tansiyonu dengeleyen kivi sağlık için son derece önemlidir. 2004 yılında yapılan bir çalışma yüksek tansiyonun yol açtığı kalp krizi ve felç riskinin düzenli kivi tüketildiğinde bir hayli azaldığını kanıtlamıştır.

Norveç'te bulunan Oslo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma düzenli ve ölçülü kivi tüketiminin kan pıhtılaşma sorununu ortadan kaldırdığını kanıtlamıştır.

Kivinin zararları nelerdir?

Her besinde olduğu gibi kivi bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.