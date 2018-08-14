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Kivinin faydaları nelerdir?

Kivi yaşlanmayı önlüyor, cilde parlaklık kazandırıyor, saç dökülmesini önlemeye yardımcı oluyor. İşte kivinin diğer inanılmaz faydaları...

14 Ağustos 2018 Salı 18:04
Kivinin faydaları nelerdir?

CİLDE C VİTAMİNİ SAĞLAR

Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine yol açan yaşlılık belirtileriyle savaşır. Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir. C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.

YAŞLANMAYI ÖNLER

Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır. Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.

U.V IŞINLARINDAN KORUR

Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.

SİVİLCELERİ GİDERİR

Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.

CİLDE PARLAKLIK KAZANDIRIR

Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir. Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

Kivinin saça olan faydaları

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Kivi C ve E vitamini özleriyle saç dökülmesine karşı savaşır ve saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller kan dolaşımını uyararak saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

SAÇLARIN ERKEN BEYAZLAMASINI ÖNLER

Kivi, bakır minerali açısından zengin içeriği ile saçların erken ağarmasını önleyerek doğal rengini korur

SAÇTA EGZAMAYI ÖNLER

Kivinin düzenli tüketimi, kan damarlarını güçlendirerek kafa derisi egzaması, baş derisi iltihabı gibi saç problemlerini önler.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:04
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