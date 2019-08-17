'Kivi' deyip geçmeyin! İşte, kivinin saymakla bitmeyen faydaları

Ülkemizde yetiştirilmeye başlandıktan sonra evlere daha çok girmeye başlayan kivi tam bir şifa deposu. Hanımların pastalarını süslemek için tercih ettiği kivi aslına bakılırsa sağlıklı bir beden için her gün tüketilmeli. Peki, bu leziz meyvenin bedenimize olan yararları nelerdir?

Akciğer hastalıklarının tedavisinde önemli

Yapılan bilimsel çalışmalarda C vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olan kivinin akciğer hastalıklarının tedavisinde önemli ol oynadığı ortaya konuldu. Aynı araştırmada düzenli olarak meyve tüketenlerde akciğer hastalıklarının daha az yaşandığı verisine ulaşıldı.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bir adet kivi günlük C vitamini ihtiyacının fazlasını almanızı sağlar. İyi bir C vitamini deposu olan kivi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle okula giden çocukların hastalıklara karşı daha dirençli olabilmeleri için kivi tüketmeleri önerilir.

Sindirim sistemini rahatlatır

İyi bir lif kaynağı olan kivi bağırsaklarınızın düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kalp krizi riskini azaltır

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde tansiyonu dengeleyen kivi sağlık için son derece önemlidir. 2004 yılında yapılan bir çalışma yüksek tansiyonun yol açtığı kalp krizi ve felç riskinin düzenli kivi tüketildiğinde bir hayli azaldığını kanıtlamıştır.

Pıhtılaşmayı azaltır

Norveç'te bulunan Oslo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma düzenli ve ölçülü kivi tüketiminin kan pıhtılaşma sorununu ortadan kaldırdığını kanıtlamıştır.