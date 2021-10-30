Kıtlık sonrası çağrı yaptı! 'Onları yiyin'

Corona virüs sebebiyle Rusya ve Çin ile sınırlarını kapatan; sahip olduğu nükleer ve balistik füzelerin sonucunda uluslararası yaptırımlarla mücadele eden Kuzey Kore, ülke tarihinin en zor günlerini yaşıyor.



Özellikle gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u harekete geçirdi.

Vatandaşlarına 'siyah kuğu' yeme çağrısında bulunan Kim, ürünün lezzetine ve besin değerlerine dikkat çekti.



Kore İşçi Partisi’nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından ülkesinin doğusunda açılan Kwangpho Çiftliği, siyah kuğuların yetiştirilmesi için kullanılıyor.

Kuzey Kore'de yayın yapan NK News, 2019 yılından bu yana ülkede tüketilen siyah kuğu etinin kansere karşı etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmaların olduğunu da iddia ediyor.

Kim Jong-un, mevcut durumu 1990'larda yaşanan ve üç milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği kıtlığa benzetmişti.



Son olarak dokuz yıllık iktidarının en büyük ülke içi sınavıyla karşı karşıya kalan Kuzey Kore lideri Kim’in, parti üyelerine, “halkı bu zorluktan kurtarmak için bir yürüyüş başlatmaları” talimatını da vermişti.