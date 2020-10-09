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Ekonomi KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya
Ekonomi

KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya

KİT'ler arasında en yüksek ödenek teklifi 2021-2023 dönemi yatırım programı hazırlıklarında gelecek sene için yaklaşık 13,4 milyar lira ile TPAO'ya verildi. TPAO'yu 12,6 milyar lira ile TCDD, 6,1 milyar lira ile BOTAŞ takip etti - KİT'ler arasında en düşük ödenek ise 10,1 milyon lira olarak Çay İşletmeleri'ne ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:07:08 -
KİT'lerde en yüksek ödenek TPAO'ya

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2021 için 13 milyar 421 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2021-2023 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 43 milyar 487 milyon 704 bin lira, 2022 için 39 milyar 437 milyon 105 bin lira, 2023 için de 36 milyar 584 milyon 803 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 32'si TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2021 için 13 milyar 421 milyon lira, 2022 için 5 milyar 63 milyon 23 bin lira, 2023 yılı için de 5 milyar 509 milyon 730 bin lira bütçe ayrıldı.

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TPAO'yu, 12 milyar 600 milyon lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 6 milyar 100 milyon lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

- Tarımsal faaliyet gösteren KİT'lerin ödenek tavanları

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2021 için 10 milyon 100 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2022 için 52 milyon 902 bin liraya, 2023'te de 106 milyon 651 bin liraya çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 78 milyon 800 bin lira olan teklif tavanı, 2022 yılı için 76 milyon 808 bin lira, 2023'te ise 79 milyon 473 bin lira oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2021 için 39 milyon 126 bin lira, 2022 yılı için 42 milyon 41 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2023 yılı için bu rakam 43 milyon 500 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 183 milyon 289 bin liralık ödenek teklif tavanı da 2022 için 186 milyon 200 bin lira, 2023 için de 192 milyon 671 bin lira olarak belirlendi.

KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

2021

2022

2023

BOTAŞ

6.100.000

5.568.938

5.448.764

ÇAY İŞLETMELERİ

10.100

52.902

106.651

DEVLET MALZEME OFİSİ

34.803

37.396

38.694

DHMİ

635.862

683.238

706.944

ELEKTRİK ÜRETİM AŞ

1.746.500

2.831.500

2.027.000

ET VE SÜT KURUMU

78.800

76.808

79.473

ETİ MADEN

595.680

640.063

307.842

KIYI EMNİYETİ

159.135

169.160

176.798

MKEK .

393.650

450.000

400.000

T.TAŞKÖMÜRÜ

155.787

167.394

173.202

TARIM İŞLETMELERİ

183.289

186.200

192.661

TCDD

12.600.000

13.628.033

14.242.204

TCDD TAŞIMACILIK AŞ

950.000

1.183.845

1.238.072

TEDAŞ

750.000

797.320

833.842

TEİAŞ

5.500.000

7.678.793

4.887.586

TEMSAN

13.327

20.521

4.650

TKİ

72.980

109.258

114.197

TOPRAK MAH. OFİSİ

39.126

42.041

43.500

TPAO

13.421.000

5.063.023

5.509.730

TÜRASAŞ

47.665

50.672

52.993

TOPLAM

43.487.704

39.437.105

36.584.803


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