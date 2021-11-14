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Kadın - Aile Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi
Kadın - Aile

Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi

Bayat ekmekleri değerlendirme tarifi, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:40:00 -
Kıtır ekmek tarifi nasıl yapılır? Lezzetli bayat ekmek tarifi

İşte lezzetli bayat ekmek tarifi...

Malzemeler

  • 1 somun ekmeği büyüklüğünde bayat ekmek 
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber
  • 1 miktar tuz
  • 1 yemek kaşığı nane veya kekik 

Yapılışı

Ekmekleri küçük küp şeklinde doğrayın ve bir fırın tepsisine alin. Bir kaseye zeytinyağını ve ezilmiş sarımsağı koyun baharatları ve tuzunu da ilave edip iyice karıştırın, bu karışımı ekmeklerin üzerine döküp iyice harmanlayın. Ekmeklerin her yerine baharat karışımı geldiyse 175 dereceli fırına verin ve ekmekler iyice kuruyana kadar fırında bırakın ara ara karıştırın. Krutonlarınız hazır. Afiyet olsun.

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