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Aktüel

Kitap okuyormuş gibi yaptı, bakın neyi çaldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir şahıs, kitap okumak için girdiği camiden fitre zarflarını çaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 20:47:00 -
Kitap okuyormuş gibi yaptı, bakın neyi çaldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir şahıs, kitap okumak için girdiği camiden fitre zarflarını çaldı.

Sümbül Hatun Camisi'ne son bir hafta içerisinde iki defa girerek imam odasına vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla fitrelerini koydukları para zarfları içerisinde bulunan 850 TL parayı çaldı. Yaşanan hırsızlık üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şahsın kimliğini belirledi. Birçok değişik hırsızlık olayından kaydı bulunan H.U., yakalanarak gözaltına alındı. H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hırsızlık suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.U., tutuklanarak Amasya cezaevine gönderildi.

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