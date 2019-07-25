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Kitap okuma alışkanlığı kazanmanın incelikleri

Kitap okumak, bir kısmımız için meşakkatli diğer bir kesim içinse hobi olarak görülen bir eylem. İkisi de baştan sona hatalı ve yanlış. Bir gömleğin düğmesi yanlış iliklenince nasıl ki, ortaya şekilsiz bir görüntü çıkıyorsa, kitap okumayı da meşakkatli bir eylem olarak addeden ve buna rağmen okuyanlar ya da kitap okumayı bütünüyle hobi olarak değerlendirenler de kendi içlerinde şekilsiz bir irfan dünyası meydana getirir. Bu yazımızda yeniakit.com.tr haber sitesinin değerli ziyaretçileri için etkili kitap okuma yöntemlerini paylaşacağız.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:09
Kitap okuma alışkanlığı kazanmanın incelikleri

Kitap okumanın boş bir zaman eylemi olmadığını ilk başta idrak etmeliyiz. Bir kitabı elimize almak için boş bir zaman bekliyorsak, bir defa baştan yanılgıya düşeriz. Boş zaman demek bir nevi kısıtlı bir zaman dilimi demektir. Modern insanın ise en büyük sıkıntısı zamandır. Kitap okumak için boş zaman meydan getirmeye çalışmak malayani bir çabadan öteye gitmeyecektir. Bu sebeple her an kitapla bütünleşmiş olmalıyız. En yorucu işlerde çalışsak dahi, bütün irademizin teslim alındığı televizyon ekranları ya da sosyal medyada geçirilen zaman kitap okumaya tevil edilebilir.

Özellikle son yıllarda, kitap okurken müzik dinleyen bir kitleye rastlar hale geldik. Kitap okuma eylemi mutlak dikkat gerektiren bir fiildir. Dolayısıyla beynimizin alıcılarına bir yandan en yakın mesafeden müzik giderken, diğer taraftan da önümüzdeki satırları anlamaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Kitap okurken müzik dinlemek entelektüel bir faaliyet değil, fikrin haysiyetine leke düşürmektir. Bu hata kitap okuma iştiyakinizi de baltalayacaktır.

Doğru kitap seçimi de hiç şüphesiz ki kitap okumaktan alınan tadı artıracaktır. İlgi alanınıza giren bir kitabı okumak, herkesin övdüğü bir eseri okumaktan daha fazla hoşunuza gidecektir. Özellikle sosyal medyada yayılan ve yere göğe sığdırılamayan eserlerin çoğu bir popüler kültür aldatmacasıdır. Bu aldatmacanın kurbanı olmak da size ket vurabilir. Bir heyecanla alınan ama bitirilemeyen onlarca kitap sahibi olmaktansa, zihin dünyanıza uygun bir eseri okumak irfan aleminize çok şey katacaktır.

Kitap okumanız süreklilik kazandıkça da ‘Doğru kitabı’ bulmak kolaylaşacaktır. Binlerce kitap içerisinde size en uygun olan ve okunmaya en değer olanı çok kısa bir araştırmayla seçebilir hale geldiğinizi göreceksiniz. Tabi bunun için öncesinde büyük bir emek vermeniz gerektiğini de unutmayın.

Okumayı düzenli bir zihinsel faaliyet haline getirmek isteyenler, kendi fıtratlarına uygun romanlardan başlayabilir. Kişini ruhi dünyasına göre;  aşk romanları, kısa öyküler, polisiye/gerilim romanları, bilim kurgu/ fantastik romanlar, dünya klasikleri, Türk romancılarının eserler vb. Okuma alışkanlığını edebi türlerle kazanmak belleğinizin de ona göre hazırlanmasına öncülük edecektir.

Araştırma kitapları okumak isteyen fakat yoğun akademik dilden hazzetmeyenler ise röportaj kitaplarını tercih edebilir. Sohbet havasında yazılan eserler olduğu için hem okuyucusunu sıkmıyor hem de ağır akademik bir dil bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:09
  1. Kitap

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