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Kitap dolu bir ev için şahane tasarım örnekleri!

Kitap kurtları için kitaplıkları çok kıymetlidir. Şahane bir kitaplığa sahip olmak kitapseverlerin ortak hayalidir. Herkesin hayran kalacağı bir kitaplığa sahip olmak ise öyle pahalı ve zor değildir. İşte, kendi başınıza hazırlayabileceğiniz hem şık hem pratik kitaplıklar.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
Kitap dolu bir ev için şahane tasarım örnekleri!

Kitapseverler için kitapları çok özeldir. Bu güzel dostları rahat ettirmek isteyen kitap kurtları şahane kitaplıklara sahip olmak isterler. Hayallerinizi süsleyen bir kitaplığa sahip olmak içinse ciddi paralar harcamanıza gerek yok. İşte birbirinden şahane kitaplık tasarımı örnekleri!

Eski merdiven

Birçok evde ahşap ya da metal merdiven bulunur. Sizin merdivenleriniz de eskidiyse biraz boya birkaç parça ahşapla şahane kitaplıklar oluşturabilirsiniz.

Yer yok diyenlere

Birçok kişi evinde yer olmadığı için kitapları kolilerde ya da gardırop üstlerinde muhafaza eder. Bu önerimiz ise yer yok diyenlere gelsin. Mutfak dolaplarının görünen kısımlarını birkaç adet rafla şahane kitaplıklara dönüşebilir.

Nişleri değerlendirme yöntemi

Birçok evde niş bulunmayabilir ama her evde kolon ve sütunlar yer alır. Kolonların arasını birkaç rafla şık kitaplıklara çevirebilirsiniz.

Merdiven altı değerlendirilebilir

Evinizde merdiven bulunuyorsa; bu alanlar şahane kitaplıklara dönüşebilir. Dilerseniz merdivenin altına ya da merdiven duvarlarını raflarla donatıp, bakanın bir daha dönüp bakacağı kitaplıklar yapabilirsiniz.

Ahşap meyve sandığı

Belki de en ucuz yöntem meyve sandıklarıyla yapacağınız tasarımdır. Manavdan, pazardan alabileceğiniz eski meyve sandıklarını boyayıp, duvara sabitleyerek rengarenk bir kitaplığa sahip olabilirsiniz.

Çatı katı avantajı

Çatı katları hem kitap okumak için hem de kitapları muhafaza etmek için şahane alanlardır. Çatı katının eğri duvarlarını raflarla zarif bir kitaplığa dönüştürebilirsiniz.

Eski saksılık

Balkonları, bahçeleri süsleyen ahşap saksılıklara bakım yaparak son derece şık kitaplıklara çevirebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:08
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