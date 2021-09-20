Kitabının tanıtımını BM’de yapacak

BM Genel Kurulu için Cumhurbaşkanına eşlik eden Emine Erdoğan, kitabını ilk olarak bugün Türk Evi’nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak. Erdoğan, annesi Hayriye Hanım’a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor. Emine Erdoğan, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde de yayımlanacak kitabın ön sözünde, şunları dile getiriyor: “Afrikalı kadınların ve çocukların sorunlarına özellikle eğiliyor, kanayan yaralara bir nebze olsun merhem olmak istiyorum. Bu arzum, içinde doğup büyüdüğüm, beni yetiştiren, şekillendiren, el uzatma kültürünü hücrelerime nakşeden milletimin bir hediyesi.”