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İSLAM Kitabımız Yüce Kur'an'a karşı görevlerimiz
İSLAM

Kitabımız Yüce Kur'an'a karşı görevlerimiz

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, müslümanların yüce Kur'an'a karşı görevlerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:40:00 - 2020-11-14 22:04:14
Kitabımız Yüce Kur'an'a karşı görevlerimiz

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya yeniakit.com.tr'ye konuştu. Müslümanların yüce Kur'an'a karşı görevlerini anlatan Kapukaya, "Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı ilk görevimiz yüce Kur'an'ın bütününe iman etmektir." dedi.

'Kuru bir iman bizi sonuna kadar korumaz'

"Eğer yüce Kur'an'ın bir ayetine hatta bir ayetin bir kısmına bile inanmasak bu iman geçerli olmaz." diyen Kapukaya, "Kur'an'a karşı ikinci sorumluluğumuzda ona iman etmekle birlikte iman ettiğimiz ayetlerle amel etmektir. Çünkü kuru bir iman bizi sonuna kadar muhafaza etmez. Her an sönmeye mahkumdur. Bu arada Kur'an-ı Kerim'i okumamız da son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

'Kur'an'a abdestsiz el süremeyiz'

"Kur'an-ı Kerim'i okurken saygı olması açısından Euzü Besmele çekerek okuyoruz. Rab'bimiz, 'Kur'an-ı okuduğun zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın' buyuruyor. Yüce Kitabımız'a yönelik bir görevimiz de ona abdestsiz el sürmemektir. Çünkü Rab'bimiz bize, 'Temiz olanlardan başkası ona dokunmasın' diye emretmiştir. Kur'an-ı Kerim herhangi bir beşer kitabı değil, İlahi ve en değerli kitaptır."

'Bizim ecdadımız yüce Kur'an'a sonsuz saygı duymuştur'

"Osman Gazi misafir edildiği evlerde Kur'an-ı Kerim'in olduğunu gördüğü zaman o odada ayaklarını uzaterek uyuyamazdı. Bizim ecdadımız mukadder değerlere karşı her zaman hürmetkar olmuştur. Mesela geleneklerimize göre kıbleye karşı da ayak uzatılmaz. Aynı şekilde yüce Kur'an'ın olduğu bölgeye de ayak uzatılmaz. Bizim insanlarımız hala Kur'an-ı Kerim'i en yüksek yerlerde tutar. Bellerinden aşağıda da tutmazlar. Yüce Kitabımız her evde en baş köşededir."

Kapukaya sözlerine şöle devam etti:

'Hac Suresi 32. Ayet: İşte böyle! Kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse, kuşkusuz bu saygı kalplerin takvasındandır'

"Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığına delalet eden şiarlardandır. O yüzdendir ki Kitabımız'a karşı son derece hassas davranmamız gerekir. Mesela yüce Kur'an-ı elimizde bir nesne olarak sallayarak konuşamayız. Ona karşı ecdadımız gibi son derece hürmetkar olmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim' hürmet ettiğimiz sürece Cenab-ı Hak da bize hürmet eder."

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