Kistik lezyon belirtileri nelerdir?

Kistik lezyon oluşumları temel olarak içeriği sıvı formda olan maddelerden oluşan ya da ‘kesecik’ formunda ortaya çıkan dokulardaki bozulmalardır. Günümüzde yapılan araştırmalara ve incelenen vakalara göre kistik lezyonların oldukça geniş bir cins (tür) yelpazesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede de vücut genelinde cilt üzerinde, akciğerlerde, yumurtalık, beyinde, pankreasta, gözlerde gibi vücut geneline yayılan bir görülme yelpazesi bulunur. Ayrıca kistik lezyon oluşumları genel olarak benign yani iyi huylu yapılardır. Bazı kistik lezyon oluşumları ağırlıklı olarak sıvı formda olsa da bazı solid yani katı formdadır. Solid formda olan kistik lezyonlarda tanılama süreci daha somut olsa da tedavisi için dahi sıvı form kazandırılması gerekliliği bulunur.

KİSTİK LEZYON BELİERTİLERİ

Vücutta oluşan kistlerin önemli kısmı zararsız yapıda oldukları gibi herhangi bir belirti de ortaya koymaz. Bu nedenle de kistlerin tanısı da genel olarak farklı bir rahatsızlığa ilişkin yapılan kontrollerde ya da ilerleyen aşamalarda söz konusu olur. Bu kapsamda da kist lezyonu belirtileri ilk evrelerde bulunmaz. Bu yüzden de hastada rahatsız edici semptomları ortaya çıkarması genel olarak büyüme kaydetmesi ya da çevresindeki doku, hücre ve organlarda uyguladığı baskının şiddetli hale gelmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu çerçevede de kist lezyon belirtileri yani hastada şikayete neden olan semptomları arasında;

Yüzeysel kistik lezyon yapısı olarak tabir edilebilecek durumlarda hem estetik olarak hem de açıkta olması itibari ile bulunduğu bölgede şişlik yaşanmasına neden olur.

Kistik lezyonların her birinde olmasa da önemli bir bölümünde ağrı semptomu hem çok şiddetli hem de süreklilik teşkil eder yapıda olur.

Vücutta yüzeysel yerine daha fazla derinde bulunan iç organların kapsamındaki kistik lezyon oluşumları ise çevresine uyguladığı baskı ile organ ya da organların fonksiyonlarını sorunlu olarak yerine getirebilmelerine ve hatta ilerleyen aşamada fonksiyonlarını tamamen yerine getirememe sorunu yaşamasına yol açar.

Vücutta kanallarda tıkanma ve buna bağlı olarak vücudun kan dolaşım fonksiyonunda problemlerin meydana gelmesine sebebiyet verir.

Vücutta ortaya çıkan kist lezyon oluşumlarının bulundukları konum belirtilerinin değişkenlik göstermesine neden olur. Çünkü bazı kist lezyon oluşumlarının ortaya çıktıkları organ ya da bölgeye özel etkiler söz konusu olacağından farklı belirtiler ortaya çıkartabilir.

Bu kist lezyon belirtileri her ne kadar belirleyici olsa da bulunduğu konumda meydana gelebilecek daha farklı rahatsızlıklarında ortaya koyacağı belirtiler ile benzer yapıda olabilmesi nedeni ile tanısı için doğrudan belirtilerinden hareket edilmesi pek de doğru sonuçların elde edilememesine neden olur.