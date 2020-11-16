  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kısmi kapatma yetmedi! Almanya'da önlemler artıyor
Dünya

Kısmi kapatma yetmedi! Almanya'da önlemler artıyor

Koronavirüs nedeniyle 2 hafta önce kısmi kapatma kararı alan Almanya’da önlemler daha da artıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün eyalet başbakanları ile bir araya gelerek ülke genelinde alınacak yeni önlemleri görüşecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:33:00 -
Kısmi kapatma yetmedi! Almanya'da önlemler artıyor

Merkel’in korona kabinesi tarafından hazırlanan ve bugün karara bağlanması beklenen yeni önlemler kapsamında Noel tatiline kadar özel kutlamalardan kaçınılacak, komşuluk ilişkileri bir aileyle sınırlandırılacak, boş zamanları değerlendirmek için kalabalık mekanlardan kaçınılacak, günübirlik turlar gezileri yapılmayacak, toplu taşıma araçları gereksiz olarak kullanmayacak, halka açık alanlarda aile bireyleri dışında en çok 2 kişiyle bir ara gelinmesine izin verilecek.

Temas kısıtlamalarına uymayanlar ise cezalandırılacaklar.

Kısıtlama önlem paketi 

Yeni temas kısıtlamalarına rağmen okulların açık kalacağı, öğretmenlerin ve öğrencilerin okulda ders esnasında maske takma mecburiyeti olacağı belirtildi. Sınıf başına öğrenci sayısı yarıya düşürülecek, yaşlı ve hastalara Aralık ayından sonra ffp2 maskelerinin indirimli olarak tedarik etmeleri sağlanacak, yaşlı aile bireylerinden sağlıklarının korunması için izole edilmeden temasın azaltılması istenecek.

Toplam vaka yükseldi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 10 bin 824 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 801 bin 327’ye yükseldiğini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 12 bin 547’ye yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 515 bin 200 kişinin iyileştiği Almanya’da koronavirüs taşıyan aktif vaka sayısının 273 bin 580 kişi olduğu belirtildi. Son bir hafta içinde Almanya’da 1 milyon 565 bin 418 aşı yapıldığı ve aşı yaptıranların yüzde 7.88’inin enfekte olduğu, yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 355 korona hastasının tedavi gördüğü açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

'Anayasa' çalışmas yapmadıklarını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
Gündem

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. ..
BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı
Dünya

BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlete ait bir ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay