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Aktüel

Kısmi felçli Aliye anne, hasta ve engelli aile bireylerinin yükünü omuzluyor

Ağrılı 5 çocuk annesi Aliye Baydar, kısmi felçli olmasına rağmen kanser hastası eşi Ömer ve onun ilk eşi Ayşe ile zihinsel engelli oğlu Nazım'a gözü gibi bakıyor - Fedakar anne Baydar: - "Eşim 22 yıl önce kanser oldu, hasta ve sürekli yatakta. Benim de bir yanım felç ve hastayım. Eşimin önceki eşi ve oğlunun yaşadıkları ev yıkıldı. Kimse sahip çıkmayınca ben de alıp yanıma getirdim. Nazım benim kumamın oğlu, benden kopamıyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:56:31 -
Kısmi felçli Aliye anne, hasta ve engelli aile bireylerinin yükünü omuzluyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da yaşayan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Aliye Baydar, büyük fedakarlık göstererek kanser hastası eşi ve onun engelli ilk eşi ile oğlunun her türlü ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Fatih Mahallesi'nde kiralık evde ikamet eden Aliye Baydar, geniş ailesine hem annelik hem de babalık yapıyor.

Kısmi felçli olmasına rağmen kanser hastası eşi Ömer ve görme engelli kuması Ayşe ile zihinsel engelli oğlu Nazım'a gözü gibi bakan Baydar, devletten ve Türk Kızılay Ağrı Şubesinden aldığı gıda ve yemek desteğiyle geçimini sağlıyor.

Kentteki hayırseverlerin de kirasını ödeyip temel ihtiyaçlarını karşıladığı Baydar'ın aile bireylerine gösterdiği fedakarlık yöre halkından da takdir topluyor.

- "Kimse sahip çıkmayınca ben de alıp yanıma getirdim"

Fedakar anne Aliye Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, omuzlarında büyük bir yük olduğunu söyledi.

Her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek hareket ettiğini ifade eden Baydar, şöyle konuştu:

"Eşim 22 yıl önce kanser oldu, hasta ve sürekli yatakta. Benim de bir yanım felç ve hastayım. Eşimin önceki eşi ve oğlunun yaşadıkları ev yıkıldı. Kimse sahip çıkmayınca ben de alıp yanıma getirdim. Nazım benim kumamın oğlu, benden kopamıyor. Ben nereye gidersem benimle geliyor. Kumamın bir gözü hiç görmüyor, diğer gözünde ve belinde sıkıntı var. Bunlara bakmak zor olsun veya olmasın ben bakıyorum. Aynı elbiselerin parçalarıyız."

Baydar, çok sıkıntılı günlerden geçtiklerini belirterek, devlet yetkililerinin ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Nazım'ı çok sevdiğini vurgulayan Baydar, kiralık evde oturdukları için zorluk çektiklerini aktardı.

Baydar, kendilerine yardım eden devlet kurumları ve Türk Kızılay Ağrı Şubesine teşekkür etti.

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