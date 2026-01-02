  • İSTANBUL
Eğitim Kısmen Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?
Kısmen Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Kısmen Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Kısmen kelimesi, Arapça kökenli olup günlük dilde "bütün değil, bir bölüm" veya "bazı bakımdan" anlamlarında kullanılan bir zarftır.

Kısmen kelimesi, günlük konuşma ve yazı dilinde sıklıkla karşımıza çıkan ve bir durumun tamamını değil, yalnızca bir bölümünü veya yönünü ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Arapça kökenli olan bu kelime, dilimize geçmiştir ve anlamı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Peki, halk arasında sıkça kullanılan **Kısmen ne demek** ve günlük dildeki karşılığı nedir?

TDK'ya (Türk Dil Kurumu) göre **Kısmen TDK sözlük anlamı nedir** sorusunun cevabı oldukça nettir. Sözlükte bu kelime, "bazı yönden," "bazı açıdan," veya "bazı bakımdan" şeklinde tanımlanır. Kısmen ifadesi, bir şeyin bütününü değil, yalnızca bir parçasını, bölümünü ya da kesimini kastetmek amacıyla kullanılır. Yani, eylemin ya da durumun tam olarak gerçekleşmediği, sadece bir miktarının geçerli olduğu anlamını taşır.

Kısmen Kelimesi Nasıl Kullanılır?

Kısmen kelimesi, genellikle bir durumu veya eylemi derecelendirmek için zarf (belirteç) olarak işlev görür. Örneğin, bir işin tamamlanma oranını veya bir fikre katılma düzeyini belirtirken kullanılır. Bu kelime, "tamamen" veya "bütünüyle" gibi ifadelerin zıttı olarak, sınırlı bir durumu vurgular.

**Kısmen kelimesi ne anlama gelir** sorusunu somutlaştırmak için şu cümle örnekleri verilebilir: "Projeye ayrılan bütçe, hedeflenenin **kısmen** karşılanmasına yetti." (Bütçenin tamamı değil, sadece bir bölümü karşılandı.) veya "Hava durumu raporu doğru çıktı; gün **kısmen** güneşli, **kısmen** de bulutluydu." (Günün tamamı değil, sadece bir kısmı güneşliydi.) Bu örnekler, kelimenin günlük yaşamda bir olayın ya da durumun sınırlı bir yönünü ifade etmek için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

