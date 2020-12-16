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Aktüel Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı
Aktüel

Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

Vatani görevini yaptığı İstanbul'da 2001'de kendisinden bir daha haber alınamayan ve öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan asker İsmet Işık'ın cenazesi, cinayet hükümlülerinden birinin 19 sene sonra yer göstermesiyle bulundu - Kışlada öldürülen İsmet Işık'ın kardeşi Erol Işık: - "Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri adli tıbba gönderildi. Sonuçlanan adli tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi. Biz de birkaç gün içerisinde cenazeyi alarak Konya'ya getirmeyi planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:42:58 -
Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

KONYA (AA) - İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda 2001 yılında vatani görevini yaptığı sırada kaybolan ve "firar" olarak kayıtlara geçen ancak cinayete kurban gittiği 2012'de anlaşılan İsmet Işık'ın cenazesine cinayet hükümlülerinden birinin yer göstermesiyle ulaşıldı.

Işık'ı kışlada para için öldürdüğü anlaşılan ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet hükümlülerinden O.D, 19 yıl sonra Işık'ın cesedini gömdükleri yeri söyledi. O.D'nin kışla içerisindeki yer gösterme işleminin ardından bir cesede ait kemik parçalarına ulaşıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin Işık'a ait olduğunun öğrenilebilmesi için Işık'ın kardeşi Erol ve babası Durmuş Işık'tan DNA örnekleri alındı. Sonuçlanan adli tıp raporuna göre, alınan DNA örneklerinin uyuştuğu ve cenazenin İsmet Işık'a ait olduğu belirlendi.

Acısı bir nebze de olsa dinen aile, Işık'ın naaşını İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Konya'ya defnedecek.

Işık'ın kardeşi Erol Işık, AA muhabirine, ağabeyinin, 2001 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaptığı sırada kantin görevlisiyken kışlada askerlik yapan B.Ş. ve O.D. tarafından para için öldürüldüğünü söyledi. Olayın 11 yıl sonra aydınlatılmasının ardından mahkeme sürecinin başladığını ifade eden Işık, yargılamalar sonucunda, sanıklar B.Ş. ve O.D'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını anımsattı.

Hükümlülerden O.D'nin kasım ayında yer göstermesiyle ağabeyinin cenazesinden kalan kemiklere ulaşıldığını anlatan Işık, "Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri Adli Tıpa gönderildi. Sonuçlanan Adli Tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi. Biz de birkaç gün içerisinde cenazeyi alarak Konya'ya getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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