Kıskançlıklarından deliye döndüler! Şimdi de 'faiz 13-14 fark etmez' diyorlar

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Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Ekonomist Hurşit Güneş, Türkiye'deki bankacılık sisteminin, yapılan her işlemi takip edebilecek disiplinde olmasından rahatsızlığını açığa vurdu. Güneş, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın bir televizyon programında, "An itibarıyla vatandaşlarımız 1 milyar dolar döviz sattı." ifadelerini, "Bütün bankalar hakkında böyle bir bilgi sahibi olması mümkün değil, kaldı ki vatandaşların telefonlarından veya mobil aplikasyonlarından gece yarısı bunun yapılması da mümkün değil." sözleri ile değerlendirerek kıskançlığını ifşa etti.

Artık faizin inmesinden rahatsız olmuyorlarmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz" kararlığını eleştirerek, alınan kararlar karşısında ayak sürtenler, bugün, "faiz 13-14 farketmez" demeye başladı.

Prof. Dr. Hurşit Güneş, faiz indirimine ilişkin, "Dengeler artık bozulmuş. Bundan sonra faizin yüzde 14'te kalması, 13'e düşmesi fark yaratmaz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur" sözlerini hedef alan Güneş, şöyle konuştu:

Bunun ekonomiyle alakası yok. İnanç dünyasıyla karar veriyor, bilim dünyasıyla değil. İnsan inanç dünyasıyla ancak özel hayatıyla ilgili kararlar alabilir ama çıkıp 'Ben bu ülkeyi İslami kurallara veya başka bir dini kurala göre yöneteceğim' derse bu mümkün değildir, inatla yapılırsa sonuç da böyle olur.

Petrolün varil fiyatı 65 dolardan 88 dolara çıkarken, İngiltere'deki petrol kuyruklarını unutturup, halkı kandırmaya çalışan Güneş, iktidarı vatandaşı aldatmakla suçlayarak, şöyle devam etti:

Halkı aldatmayın, İngiltere'de benzin yüzde 35, bizde yüzde 80 arttı.