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Kıskançlığın fazlası zarar mı?

Kıskançlık fazla olursa kişiye zarar verir mi? Kıskançlık neden olur?

18 Kasım 2018 Pazar 18:05
Kıskançlığın fazlası zarar mı?

Kıskançlık neden olur sorusundan evvel kıskançlığın zararlı ölçüye ulaştığında yıkıcı ve yoğun bir duygu olduğuna değinmek gerekir.

Bu ölçüde zararlı kıskançlıklar sağlıksız duyguları temsil edecektir. Kısacası her duygu için aşırının zararlı olduğu gerçeği kıskançlık için de geçerli olacaktır. Zira aşırı kıskançlık durumları kişilere dolaylı ya da doğrudan zarar verebilen kimi zaman ölümü dahi beraberinde getirebilen sonuçlar doğurabilmektedir. Peki, ya bu duyguyu yenmek mümkün müdür? İşte bu sorunun yanıtı için öncelikle bu duygunun nedenlerini bilmek gerekecektir. Bu nedenler ise herkes için farklı biçimlerde boy gösterecektir.

KISKANÇLIK NEDEN OLUR?

Kıskançlığın azami ölçülerde olması durumunda sıcak ve sevecen bir duyguyu temsil ettiği ve doğal kabul edildiği söylenebilir. Ancak bu durum eğer psikolojik sorunlar, benlik problemleri yahut takıntılardan kaynaklanacak olursa işte o zaman fazlasıyla tehlikeli bir hal alacaktır. Peki, ya kıskançlık neden olur? İşte bu konuda kıskançlığın kişiye göre değişkenlik gösterebileceğinden söz etmiştik. Yani kimi insan çocukluğunda yaşadığı kayıplar yahut güvensizlik durumlarından ötürü kimi insan ise ruhsal bozukluklarından ötürü bu duyguyu yaşayabilmektedir. Bakıldığında bu duyguyu aşırı derecede yaşayan kişiler ne yazık ki kıskançlıklarını kabul etmemekte yahut farkında olmamaktadır. Birçok kişi ise yaşadığı durumu sevgilerinin fazlalığından sanmaktadır. Hâlbuki bu durumun tam manası ile karşılığı duygusal yoksunluktur. Aşırı kıskançlık sebeplerinin net olarak anlaşılabilmesi ise psikiyatrik desteği gerekli kılmaktadır. O halde biraz da bu durumun üstesinden nasıl geleceğinize değinelim ne dersiniz?

KISKANÇLIK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Kıskançlık neden olur sorusunun yanıtını artık bildiğinize göre bu durumun önüne geçebilmek için neler yapmanız gerektiğine değinebiliriz. Kıskançlık sağlıksız bir boyut aldıysa uzman kişilerce tedavi olunması gerekecektir. Eğer kıskançlığı kendinizde yahut partnerinizde gözlemlediyseniz işte o zaman kıskançlığın boyutuna dikkat etmelisiniz. Tabi söz konusu boyut küçük çaplı ise davranışsal değişiklikler ile bu problemi çözebilirsiniz. Ayrıca kıskançlığı tetikleyen durumları sorgulamanız, nedenlere odaklanmanız ve en önemlisi de kendinize olabildiğince dürüst davranmanız da bu sorunun önüne geçebilmenizde yardımcınız olacaktır.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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