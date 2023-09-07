Kıskanç Macron'dan rezalet! "Erdoğan..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi projesinin Avrupa değerlerine uymadığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu yineledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu yineleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi projesinin Avrupa değerleriyle uyuşmadığını söyledi.
Le Parisen gazetesinin sorularını yanıtlayan Macron, “Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakıyor musunuz?” şeklindeki bir soru üzerine verdiği yanıtta şunları söyledi.
“Hayır, Erdoğan’ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs’ı tanımıyor. Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye’nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim. Çünkü bizim değerlerimize bağlanırsa, bizden daha fazla uzaklaşamaz.” dedi.
Kaynak: Euronews