Kıskanç ABD’den Türkiye’ye S-400 çağrısı

Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımını hazmedemeyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye çağrı yaparak satın almayı yeniden gözden geçirmesi ve bu alımı geri çekmeye çağırdıklarını söyledi.

Katıldığı bir radyo programında “NATO Türkiye’yi kaybetti mi?” şeklindeki bir soru üzerine Pompeo, “Böyle olması gerekmiyor. Türkiye’nin iyi bir NATO ortağı olmasına, NATO’nun güney kanadının güvenliğine katkı sağlamasına ihtiyacımız var. S-400 silah sistemini satın alma yolunu seçmeleri bir talihsizlik. Bunu yeniden gözden geçirmeye ve bu alımı geri çekmeye çağırıyoruz” dedi.