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Aktüel Kıskanan kadın dehşet saçtı! Kocasını oklavayla dövüp sokağa attı
Aktüel

Kıskanan kadın dehşet saçtı! Kocasını oklavayla dövüp sokağa attı

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren bir kadın kocasını oklavayla feci şekilde darp etti. "Bu sefer kadın şiddeti" dedirten olaya maruz alan çaresiz gözü yaşlı koca, "Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:01:00 -
Kıskanan kadın dehşet saçtı! Kocasını oklavayla dövüp sokağa attı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı.

Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

Polis ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi.

Meral B., ekiplere "Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden" diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

"Geçen akşam da dövdü, alsınlar, götürsünler bu kadını"

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., "Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu. Ayrıca Zinnur B.’nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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