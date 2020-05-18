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Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 bin 409 şahsa ve 3 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:05:42 -
Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 bin 409 şahsa ve 3 iş yerine idari yaptırım uygulandı.


16 - 17 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde yapılan denetimlerde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yasakları ihlal eden 5 bn 409 şahsa ve 3 iş yerine idari yaptırım uygulandı.


Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve şehirlerarası karayollarında kontrollerde hız kesmeden devam ediyor.


Uygulama noktalarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 184 araç kontrol edilirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 190 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 62 araç trafikten men edildi.


Korona virüs Tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik il merkezinde yapılan trafik kontrollerinde 219 araç kontrol edilirken, 3 sürücüye KTK’nın değişik maddelerinden işlem yapılmış, 1 sürücüye fazla yolcu taşımaktan kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 58 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan tutanak tutuldu.

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