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Aktüel Kısıtlamayı ihlal eden iki kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına gizlendi
Aktüel

Kısıtlamayı ihlal eden iki kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına gizlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 02:34:29 -
Kısıtlamayı ihlal eden iki kişi polise yakalanmamak için otomobilin arkasına gizlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı.

Polis ekipleri, Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerle ilgili ihbar aldı.

Olay yerine giden ekipler, kısıtlama ihlali yapan kişileri aramaya başladı.

Yol kenarında hareketlilik fark eden polisler, ismi öğrenilemeyen iki kişiyi bir otomobilin arkasında saklanırken yakaladı.

Kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

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