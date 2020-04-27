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Aktüel

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından buna uymayan 280 kişiye ceza yağdı.

2020-04-27 01:22:17 -
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından buna uymayan 280 kişiye ceza yağdı. Toplamda 890 Bin 400 TL ceza kesildi.


96 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasın ardından bunlara uymayan vatandaşlara ceza yağdı. İnegöl’de İnegöl Emniyet Müdürlüğü Bölgesinde 280 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için toplam 890 Bin 400 TL ceza kesildi. Geçen hafta ise bu rakam 492 Bin TL civarındaydı.

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