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Kısıtlamanın bitmesiyle AŞTİ’de hareketlilik başladı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ankara Şehirler Arası Terminali’nde(AŞTİ) hareketlilik başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 03:31:28 -
Kısıtlamanın bitmesiyle AŞTİ’de hareketlilik başladı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ankara Şehirler Arası Terminali’nde(AŞTİ) hareketlilik başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta, 3 Nisan tarihinde yürürlüğe alınan şehirler arası seyahat kısıtlamasına daha sonra normalleşme süreci kapsamında 15 ilde devam edilmiş ve yetkililer tarafından en son yapılan açıklama kapsamında ise bugün itibari ile kısıtlamanın tüm illerde tamamen sona ereceği açıklanmıştı. Kısıtlamanın sona ermesiyle Ankara Şehirler Arası Terminali’nde hareketlilik başlarken, vatandaşlar terminal içinde otobüslerin hareket etmesini bekledi.

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