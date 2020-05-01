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Aktüel

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kepenkleri indirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile ilgili yayınlanan genelge kapsamında 1 Mayıs Cuma günü market ve manavlar saat 09.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:45:26 -
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kepenkleri indirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile ilgili yayınlanan genelge kapsamında 1 Mayıs Cuma günü market ve manavlar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık kaldı. Saat 14.00 itibarıyla marketler ve manavlar kepenklerini indirdi.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği ’Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’ kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Genelgeye göre 1 Mayıs Cuma günü market ve manavlar ise saat 09.00 ile 14.00 arasında açık kaldı. Vatandaşlar, marketlerden ve bakkallardan alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderdi. Saat 14.00 itibarıyla hizmet veren market ve manavlar da kapandı. Fatih’te saat 14.00 itibarıyla yasağın başlamasının ardından market ve manavların kepenklerini indirdikleri görüldü.

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