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Aktüel

Kısıtlamanın 3. gününde Suluova’da denetimler sürüyor

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:13:11 -
Kısıtlamanın 3. gününde Suluova’da denetimler sürüyor

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimlerini sürdürdü.


Şehir merkezinde ve kavşak noktalarında kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Şehrin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. Suluova’da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.

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