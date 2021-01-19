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Gündem Kısıtlamalarda esnemeye gidilecek! İşte o tarih
Gündem

Kısıtlamalarda esnemeye gidilecek! İşte o tarih

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan gerileme ve aşı çalışmalarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte alınan tedbirlerde esneme gündeme geldi. Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 21.00'dan saat 23.00'a çekilebileceği, hafta sonu gündüz yasağının kaldırılabileceği ve okullar ile lokantaların belli kurallar içinde açılabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:05:00 -
Kısıtlamalarda esnemeye gidilecek! İşte o tarih

Türkiye’de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlar yapılmaya başlandı. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor. Sağlık çalışanlarına aşıların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

Bahar çalışmaları

Yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor. 

Vakaların durumu

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

Neler değişecek?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Kaynak: Hürriyet

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