Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında ne görüşülecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağına dair soru sorulmasının ardından Erdoğan, kabine toplantısını işaret etti. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında ne görüşülecek? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamaların kaldırılması hakkında"Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." cevabından sonra Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun cevabı merak edildi.
Kabine toplantısında ne görüşülecek
Kabine toplantısında şu konuların ele alınması tahmin ediliyor:
- Sokağa çıkma yasağı saatleri
- Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin 21.00'den 23.00'e çekilmesi
- Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabulüne devam edileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanacağı
- Okulların ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçmesi
- Lokanta ve kafelerin belli şartlarla açılabileceği gibi konuların konuşulması muhtemel.
Kabine toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısını işaret etmesinin ardından gözler kabine toplantısı tarihine çevrildi. Fakat toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.