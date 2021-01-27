  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında ne görüşülecek?
Gündem

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında ne görüşülecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağına dair soru sorulmasının ardından Erdoğan, kabine toplantısını işaret etti. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında ne görüşülecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-27 16:18:00 -
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında ne görüşülecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamaların kaldırılması hakkında"Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." cevabından sonra Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun cevabı merak edildi.

Kabine toplantısında ne görüşülecek

Kabine toplantısında şu konuların ele alınması tahmin ediliyor:

- Sokağa çıkma yasağı saatleri

- Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin 21.00'den 23.00'e çekilmesi

- Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabulüne devam edileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanacağı

- Okulların ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçmesi

- Lokanta ve kafelerin belli şartlarla açılabileceği gibi konuların konuşulması muhtemel.

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısını işaret etmesinin ardından gözler kabine toplantısı tarihine çevrildi. Fakat toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı
Dünya

Dünya Boris Johnson'ın sözlerini konuşuyor! Başını öne eğdi, gözlerini kapattı ve açıkladı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesi sonrası İngiltere'de gazeteler tek bir manşetle çıktı. Gaz..
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!
Gündem

Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Bir..
Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik
Dünya

Flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile anlaşma yapmak için geldik

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ile ulaştırma alanında anlaşma yapacaklarını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay